ننشر لكم تردد قناة اليرموك 2020 الجديد لمشاهدة الحلقة 11 من قيامة عثمان، قناة اليرموك هي قناة أردنية خاصة تأسست منذ 6 أعوام تحديداً عام 2012، وتبث القناة إشارتها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة متنوعة تقدم العديد من المسلسلات والبرامج أبرزها مسلسل أرطغرل، ومسلسل الفدائي، وبرنامج أستوديو اليرموك، وكرسي إبن جزي للدكتور صلاح الخالدي، ونقدم لكل من خلال هذا المقال تردد القناة وتوقيت عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان على القناة الأردنية.

تردد قناة اليرموك 2020 الجديد لمشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان

من المرتقب أن تقوم قناة اليرموك الفضائية ببث مسلسل المؤسس عثمان على شاشتها كما عودتنا القناة على بث حلقات المسلسل منذ انطلاقة، حيث سيعرض هذا الموسم بعنوان قيامة عثمان وتعرض حلقات المسلسل على القناة بعد عرضها على قناة ATV التركية ب 24 ساعة، أي أنها ستعرض حلقة كل خميس الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت كلاً من الأردن والقاهرة، أما الإعادة فتكون الجمعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والأردن، وإليكم جدول يوضح تردد قناة اليرموك 2020 على النايل سات:-

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11678 Nilesat أفقي 27500 3/4

توقيت عرض الحلقة 11 من قيامة عثمان

من المفترض أن تعرض قناة اليرموك الحلقة 11 من قيامة عثمان يوم الخميس الموافق 20 فبراير الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، أما توقيت عرض إعادة الحلقة فسيكون يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت كلاً من مصر والأردن، تذاع الحلقات مترجمة للغة العربية وبجودة عالية، وعادة ما تستغرق الحلقة في حدود 70 دقيقة.

أبرز المسلسلات والبرامج التي تقدمها قناة اليرموك

تعرض قناة اليرموك الفضائية العديد من البرامج والمسلسلات الأخرى بجانب مسلسل أرطغرل، حيث تعمل القناة على مدار أل 24 ساعة، وتقدم القناة بجانب مسلسل أرطغرل مسلسل الفدائي وبرنامج استوديو اليرموك، كما تقدم القناة العديد من الأخبار على مدار اليوم.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس البث: كل خميس الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن الإعادة: الجمعة الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة والأردن قيامة أرطغرل الجزء الرابع البث: يومياً الساعة 10 مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن الإعادة: يومياً الساعة 4 مساءاً بتوقيت مصر والأردن مسلسل الفدائي البث: الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر والأردن الإعادة: الساعة 12 مساءاً بتوقيت مصر والأردن

مسلسل قيامة عثمان على قنوات اليرموك وatv وقناة دعوة

كما تقوم قناة اليرموك ببث حلقات مسلسل أرطغرل يقوم أيضاً كلاً من موقع النور وقناة تي اَر تي التركية بعرض حلقات المسلسل، حيث تذيع قناة atv التركية الحلقة أولاً قبل القنوات العربية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ثم يقوم موقع النور بعدها بساعات قليلة بعرض الحلقة مترجمة للغة العربية، كما أعلنت قناة دعوة الفضائية عن بث حلقات المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع الساعة السابعة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ولكن من المحتمل أن يتغير موعد عرض الحلقات تبعاً لعرضها على القنوات الحصرية المالكة لحقوق المسلسل والتي من المتوقع أن تقوم بعرض المسلسل يوم الإثنين بدلاً من الأربعاء من كل أسبوع.

في حالة وجود أي مشاكل في تثبيت تردد قناة اليرموك الجديد 2020 يرجى ترك استفسارك.