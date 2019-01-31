تراند اليوم : الاوائل :: نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مديرية التربية والتعليم بالقاهرة cairogovresults نتائج 3...

أعلنت اليوم مديرية تعليم القاهرة ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة cairogovresults بالاسم ورقم الجلوس لجميع طلاب وطالبات القاهرة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة ، أكد محافظة مديرية تعليم القاهرة ، أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة سيتم الاعلان عنها خلال ساعات قليلة ، حيث جاري العمل على نشر نتائج الرسمية والنهائية لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول في محافظة القاهرة عبر موقع وزارة التعليم الكترونيا وعبر عدد من المواقع الاخبارية الاخري برقم الجلوس والاسم ثلاثي.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات :-

ايام قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج امتحانات الثالث الاعدادي في مصر ، حيث تستعد كنترولات تعليم مصر لاطلاق نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 للشهادة الاعدادية .

حيث رجح مصدر في وزارة التعليم في مصر ، أن تباشر كنترولات التعليم نشر نتائج الشهادة الاعدادية مطلع الاسبوع القادم برقم الجلوس لجميع طلاب وطالبات الذين تقدموا لخوض اختبارات الشهادة الاعدادية الترم الاول.

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .