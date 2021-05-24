شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني الكويتي» يعلن عن إجراءات السفر الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة الطيران المدني عن إجراءات السفر الجديدة في مطار الكويت الدولي، ومنها عدم السماح بالسفر خارج الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكونوا قد حُصِنوا عن طريق تلقيهم اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، اعتباراً من 22 مايو الجاري.

وذكرت أن اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت وخارجها: «فايزر وأكسفورد وموديرنا وجونسون»ـ بحسب ما ذكرت صحيفة القبس.

وجاء في البيان الصادر عن الإدارة الفئات المستثناة وهم الذين يتعذر حصولهم على اللقاح والحوامل والفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والطلاب الكويتيون الدارسون بالخارج، شريطة أن يبرزوا ما يثبت دراستهم بالخارج وتلقيه اللقاح وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمتعافون من الإصابة بفيروس كورونا، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوماً ، بالإضافة إلى من حصل على جرعة من اللقاح على الأقل، ومضى عليه أكثر من أسبوعين على الجرعة الأولى

وكشفت في بيانها، عن عدم قبول أي راكب، على الرحلات المغادرة من الكويت إلا بعد تفعيل منصة «كويت مسافر»، وعلى الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا بعد تفعيل منصة «كويت مسافر» وتطبيق «شلونك»، مع ضرورة إبراز شهادة «بي سي ار» مدتها 72 ساعة، تثبت سلبية الإصابة من الفيروس، لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد، سواء كانوا محصنين باللقاح أو لم يأخذوا اللقاح حتى الآن.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية بدأت اعتبارا من أمس الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.