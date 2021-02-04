تويوتا لاندكروزر 2022 تظهر في أول صور مسربة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نقترب من موعد تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً، ما يعني أن مزيداً من التفاصيل ستسرب عنها كونها أصبحت جاهزة للدخول في مرحلة الإنتاج.

واليوم حصلنا على لمحة أوضح على خارجية الموديل، وكما نرى فإنه يحتفظ بشكله الصندوقي التقليدي مع شبك عدواني ومصابيح أمامية حادة.

ولدينا الآن أول نظرة على الداخلية، وكما نرى فهي تتمتع بشاشة عائمة 12.3 بوصة ومقود محدّث وأزرار أكثر بما يدل على تطوراتها التقنية.

بالنسبة لتوليد الطاقة فمن المتوقع قدوم لاندكروزر 2022 بمحرك توين تيربو 3.5 لتر 6 سلندر، وغير معروف حالياً إذا ستتوفر بنسخة V8.

أما موعد الإطلاق الرسمي، فهنالك تضارب في المصادر، حيث يحتمل أن يتم ذلك في مايو القادم وهو الأرجح، أو في أغسطس احتفالاً بمرور 70 عام على إطلاق لاندكروزر.