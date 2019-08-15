هوندا سيفيك 2020 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا سيفيك 2020 هاتشباك ذات الخمسة أبواب اليوم عن تحديثاتها الجديدة التي تتضمن بعض التغييرات الخارجية بجانب عدة إضافات على المقصورة وفئة سبورت محسنة مع مزيد من التقنيات الإضافية.

تأتي هوندا سيفيك 2020 بفئة LX القياسية مع سعر يبدأ من 21,650$ (81,188 ريال)، ما يصل إلى 28,850$ (108,187 ريال) بفئة سبورت الأعلى.

من حيث التصميم، تأتي هوندا سيفيك مع مصابيح ضباب أمامية سفلية جديدة بجانب عمود منحني أعلاها بنفس لون الهيكل وشبك هوندا المجنح الجديد، مع إطار أسود أعلى المصابيح الأمامية.

تم تحديث منافذ تهوية المصد الخلفي السفلي بما يحاكي تغييرات المقدمة مع وجود عجلات جديدة بكافة الفئات باللون الرمادي أو الأسود، مع وجود مصابيح LED محسنة بفئة سبورت ذات قوة إضاءة أكبر.

داخل المقصورة نجد لوحة قيادة ذات زخارف جديدة بنمط هندسي في فئة سبورت مع مقعد سائق يمكن تعديله في 8 اتجاهات مع مقود مكسو بالجلد ومبدل سرعات، بجانب توفير ناقل يدوي 6 سرعات مع محرك 4 سلندر تيربو 1.5 لتر قياسي، وتحصل كافة الفئات على عزل صوتي إضافي عن الضوضاء الخارجية في الأرضيات وحقيبة الأمتعة والرفارف.

هذا وتأتي فئات سبورت وسبورت تورينج مع شاشة 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع زر تشغيل وإيقاف قياسي للمحرك ونظام فتح السيارة عن بعد بجانب كسوة جلدية جديدة للمقاعد بجانب خيار ناقل CVT أوتوماتيكي.