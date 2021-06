تويوتا لاندكروزر 2022 تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت تويوتا الستار أخيراً عن لاندكروزر 2022 الجيل الجديد المنتظر بتحديثات معتبرة للتصميم ومنصة TNGA الجديدة كلياً من العلامة، والتي ستدعم تندرا القادمة كذلك.

وقد ألغت تويوتا رسمياً محرك V8 سعة 5.7 لتر السابق مع استبداله بمحرك 3.5 لتر V6 توين تيربو بقوة 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، أي أقوى بـ 30 حصان من محرك الـ V8 مع صرفية وقود أفضل بدون أرقام محددة بعد.

كما ستتوفر السيارة بمحرك 3.3 لتر توين تيربو ديزل بقوة تقديرية 302 حصان وعزم 700 نيوتن متر، مع اقتران المحركات بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وتتسارع اللاندكروزر الآن من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.7 ثانية، وهو رقم جيد مقارنة بحجمها ووزنها، مع دفع رباعي قياسي بالطبع وثلاثة أقفال تفاضلية.

كما حصلت السيارة على نظام تعليق متغير متكيف AVS ووضعيات قيادة مختلفة حسب طبيعة الطرق، مع نظام “مراقبة التضاريس المتعددة” المزود بكاميرا أسفل الجسد لضبط نظام التعليق أوتوماتيكياً لضمان أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة، كما تم تحديث نظام “التحكم في الزحف” المخصص للتحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس الوعرة.

تغييرات جذرية للداخلية

وتشمل تحديثات الداخلية شاشة ترفيهية 9 إنش قياسية أو شاشة 12.3 إنش اختيارية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والشحن اللاسلكي للجوال وكاميرا 360 درجة وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وباب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة، بالإضافة إلى تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع ونظام سمعي JBL الفاخر.

بالطبع كما هو متوقع، حصلت السيارة على أحدث أنظمة السلامة “Safety Sense” من تويوتا التي تشمل الكروز كونترول المتكيف والبقاء في حارة الطرق والتحذير المبكر من الاصطدام والمزيد.

فئة GR

كما حصلت لاندكروزر الجديدة على فئة GR رياضية بلمسات سوداء وتحديثات جمالية حصرية أخرى في الخارج والداخل، وسنوافيكم بالمواصفات التقنية للفئة الجديدة فور توافرها.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin