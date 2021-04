تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً تظهر في صور حصرية من اليابان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت أول صور واقعية تكشف عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً لتعطينا نظرة أفضل عليها.

وكما هو واضح، التغييرات ليست جذرية مقارنة بالجيل الحالي، ونرى تحديثات خارجية متعددة مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك، مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالجوانب، مع توفر جنوط 17 إلى 20 إنش.

سنرى تغييرات أهم للاندكروزر في الداخلية، بكونسول أوسط جديد وشاشة تابلت لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، مع تقنيات مساعدة للسائق أكثر تطوراً.

كما ستنطلق السيارة بعدد من محركات الـ 4 و6 سلندر، وأشارت تقارير إلى احتمالية تقديم محرك V8 توين تيربو.. وسنعلم المزيد مع اقتراب التدشين خلال الأشهر القادمة.

