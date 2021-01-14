قيامة عثمان الحلقة 42 كاملة مترجمة عربي شاشة كاملة قصة عشق

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بعد عرض الإعلان الخاص بالحلقة الواحدة والأربعون من قيامة عثمان والذي يحمل الأخبار السارة للمشاهدين، وهو أن عثمان أصبح سيدا لقبيلة الكاي, حيث ظهر عثمان وهو يجلس مكان السيد وقام بأداء المراسيم الخاصة بتقلد السيادة ولم يظهر دوندار عندما كان يقوم عثمان بذلك.

وكان ذلك بحضور بامسي وصافجي وعبد الرحمن

وغندوز إلا دوندار لم يكن موجودا معهم. فهذا يعني أن عثمان تمكن من إيجاد الدليل الذي يبين بأن دوندار دفع الذهب للسادة واشتراهم ليصوتوا عليه في المجلس. وبذلك تمكن عثمان من ازاحة عمه دوندار من السيادة.

وعلى سياق متصل, انتقلت القبائل حينذاك الى مكان اخر وتشتت البلاد من كل حد وصوب. فقد شهدوا حتى جاء المنقذ والمخلص بعد نجاح عثمان في توحيد القبيلة كأبيه. ونتابع برفقتكم الحلقة 42 من مسلسل قيامة عثمان أو مسلسل المؤسس عثمان 42 على موقع قصة عشق.