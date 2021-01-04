نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 15 الخامسة عشر مترجمة قصة عشق HD

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مسلسل نهضة السلاجقة حلقة 15 عرض مساء أمس السبت على شاشة قناة TRT1، الحاصلة على حقوق البث الحصرية للمسلسل الذي يتناول فترة مهمة في التاريخ الإسلامي المناطق المجاورة لها.

السلطان ملك شاه يقع في فخ ماركوس الذي

نصب فخه بناء على المعلومة التي أخبره بها حسن الصباح، لكن السلطان ينجو من هذا الفخ بعدما يقتل اليد اليمنى لماركوس.

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