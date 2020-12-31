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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر... احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي والان مع التفاصيل
الخميس 31 ديسمبر 2020
نعرض لكم في كل مكان، رابط مشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2021 من برج خليفة في مدينة دبي بالإمارات التي يتخللها إطلاق أجمل الألعاب النارية الملونة.
وتبث قناة سكاي نيوز عربية سنويا على شاشتها في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل (11 بتوقيت مكة)، احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 عند برج خليفة أحد أجمل المباني حول العالم
واحتفلت عدد من دول العالم التي بدأ فيها العام الميلادي الجديد مُبكرا عبر إشعال الأجواء والألعاب النارية في البحار والمحيطات والأماكن الشعبية والعامة؛ ابتهاجا بانتهاء سنة وبداية أخرى.
ويعدّ احتفال برج خليفة السنوي الميزة الأبرز التي تسلط عليها وسائل الإعلام العالمية والعربية الضوء عليها مُطولا بسبب جمال الألعاب النارية والمبالغ المالية الكبيرة التي يتم صرفها مقابل ذلك.
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