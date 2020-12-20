تراند اليوم : اتفرج وانت ساكت – رانيا يوسف هطير عقلك بهذه الصورة

نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام والتي بظهرت بإطلالة مخلفة عن الاطالات التي ترتديها من قبل .

وارتدت رانيا يوسف فستان طويل من اللون الاسود مشكوف من منطقة الاكتاف اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي ترك شعرها الأسود مسندل على الأكتاف مما اظهر انوثتها بشكل مثيرة مع استخدام القليل من اللمكياج واحمر الشفاة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “الآنسة فرح” والذى عرض منذ أيام قليلة.

مسلسل الآنسة فرح من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج ، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.