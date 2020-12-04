شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ"الخليج 365": انتظرونى بمفاجأة فى ختام القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، لـ"الخليج 365، إن سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 هو انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "اللعبة 2"، الذى يشارك فى بطولته الفنانان هشام ماجد وشيكو، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبا، مشيرة إلى أنها تكن حبا واحتراما كبيرا لمهرجان القاهرة الدولى، خاصة أنه المهرجان العريق الذى يمثل مصر في كل مكان أمام العالم .

وأوضحت رانيا أنها ستحضر ختام المهرجان، وتحضر لمفاجأة، حيث تحرص دائماً رانيا يوسف على الظهور بشكل مختلف ومميز فى أغلب المهرجانات التي تحضرها.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

وأقيم أمس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، بحضور لفيف من النجوم والعلاميين والصحفيين، وكان على رأس الحضور النجوم، أحمد حلمى، منى زكى، أحمد السقا، وزوجته الإعلامية مها الصغير، يسرا، منة شلبى، أروى جودة، وعدد كبير من النجوم، والمهرجان برئاسة محمد حفظى.