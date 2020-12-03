شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر غياب رانيا يوسف عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيبت النجمة رانيا يوسف عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 42، حيث يعد غياب رانيا المرة الأولى منذ سنوات، وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "اللعبة 2" مع الفنانين هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

وأقيم أمس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، بحضور لفيف من النجوم والاعلاميين والصحفيين، وكان على رأس الحضور النجوم، أحمد حلمى، منى زكى، أحمد السقا، وزوجته الإعلامية مها الصغير، يسرا، منة شلبى، أروى جودة، وعدد كبير من النجوم، والمهرجان برئاسة محمد حفظى .