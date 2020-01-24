شاهدوا.. وفاة ممثلة كويتية عن عمر الـ21 عاماً

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 11:53 مساءً - توفيت الممثلة الكويتية ​دانة عباس الحيدر​، اليوم الجمعة عن عمر الـ21 عاماً، ونعتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، بنشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت :”انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله وانا اليه لراجعون الله يرحمها وبغفر لها ويسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها فالدعاء رزق الميت”.

وذكرت تقارير إعلامية ان الحيدر عانت من سرطان تم إكتشافه في مراحله الأخيرة.وتداول عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الصورة الأخيرة للراحلة على سرير المستشفى قبيل وفاتها.



وفق ما تم تداوله عبر موقع تويتر بأن الفنانة الكويتية دانة الحيدر تعرضت لحملة تنمر كبيرة حطمت نفسيتها ودفعتها للانتحار، وسط مشادات كلامية بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل التساؤل عن سبب انتحار دانه الحيدر ، وآخر يستنكر هل دانة الحيدر انتحرت ؟

ويشار إلى أن دانه الحيدر هي فنانة كويتية كانت قد تعرضت لحالات التنمر من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فيما تباينت الآراء حول سبب وفاة دانة الحيدر ، ومنهم من قال بأنها سبب وفاتها جاء انتحار دانه الحيدر بسبب حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخراً، ومنهم من قال بسبب اصابتها بمرض السرطان .