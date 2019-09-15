نادين نجيم تنفصل عن زوجها بطريقة راقية وهذا ما حصل بينهما

انتشر خبر انفصال النجمة نادين نجيم عن زوجها هادي أسمر مثل النار في الهشيم منذ ساعات على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي التفاصيل أن "الإنفصال حدث بعدما أكدت نادين ذلك من خلال قيامها بنشر تغريدات تؤكد هذا الخبر".

مكتب نادين الاعلامي أصدر بيان يؤكد ما حدث وجاء فيه "نادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما "هيفين وجوفاني" على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة “هيفين وجوفاني”.

وتابع البيان: "اليوم بعد أن أصبحا مستعدين مع ولديهما على هذه الخطوة المهمة، قررا الإعلان عن خبر إنفصالهما بطريقة راقية والبقاء على علاقتهما كصديقين فيما يصبّ بمصلحة الطفلين أولاً". وما يؤكد على كلامنا هذا، تواجدهما قبل يومين معًا في عيد ميلاد إبنهما ومشاركته هذه المناسبة كأي والدين صالحين، يضعان مصلحة الأولاد أولوية في حياتهما".

واضوح البيان أن هادي ونادين منذ زواجهما، وهما يعيشان حياةً هادئة ولا يسمحا لأحد في التدخّل بخصوصيتهما، وخلال فترة الإنفصال غير الرسمي أي قبل عام، أدركنا مدى الإحترام والمحبة التي تكنها نجيم لهادي، حيث أنّها لم تتطرق لهذا الموضوع حتى مع أقرب الناس إليها احترامًا لهادي والذي بدوره يبادلها نفس المشاعر والسلوك.

في النهاية، نتمنى لنادين وهادي حياة مليئة بالهدوء والحب والنجاح بعيدًا عن محاولات البعض لخلق شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.