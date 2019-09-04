رانيا يوسف بإطلالة وردية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة مجمعة، من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير مزين بالورود، وعلقت: " الإيجابية والثقة والمثابرة هي مفتاح الحياة، لذلك لا تستسلم أبدًا".

وتشارك رانيا يوسف في الفيلم الروائي القصير " ليلة حب"، ويشاركها كل من نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق