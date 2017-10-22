بين العفوية والأناقة.. نانسي عجرم تضاعف من حماس الجمهور

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تصوير مراحل برنامج “فويس كيدز” الذي تشارك فيه للموسم الثاني على التوالي.

وكشفت نانسي عجرم عن صورة جديدة من كواليس التصوير تألّقت فيها بإطلالة كاجوال جديدة وتسريحة شعر مميّزة جداً فسرقت وكعادتها الأنظار نحوها بأناقتها وابتسامتها التي تزرع الفرح في صفوف محبّيها وهو ما أجمعوا عليها من خلال التعليقات التي انهالت عليها من كل حدب وصوب.

وعبّرت نانسي عجرم عن سعادتها بمشاركة أطفال “فويس كيدز” أحلامهم كما وأكدت أن جميع المواهجات الغنائية بينهم رائعة وكتبت: “كل جولة أفضل من الأخرى.. أنا سعيدة كوني جزءا من أحلامهم”.

صورة نانسي عجرم تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإحتلّت الخريطة الإلكترونية حيث تناقلها الجمهور ومحبّيها معربين عن حماسهم لعرض حلقات البرنامج.

على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم وحتى اللّحظة نجاح ألبومها الجديد “حاسة بيك” الذي حقق أعلى مبيعات الأسواق الفنية في الوطن العربي ونفذت طبعته الرابعة في فترة لا تتعدَ الـ4 أشهر.