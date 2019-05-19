شاهد.. رقصة لـ رانيا يوسف والهام شاهين في سحور رمضاني

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 12:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترقص مع مواطنتها الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية ” اللي باعنا خسر دلعنا” للمطرب راغب علامة.

كما نشرت رانيا يوسف مجموعة صور، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها الهام شاهين وعدد من اصدقائهما.

وعلقت رانيا يوسف على الصور: “سحور مع الاصدقاء والسوبر ستار راغب علامة”.

يذكر أن إلهام شاهين قالت إنها خسرت أشخاص كثيرة بسبب دفاعها عن رانيا يوسف في أزمة الفستان وتابعت:” أنا شايفة أن الحرب اللي اتعملت ديه أوفر أوي رانيا متستهلش كل اللي حصل فيها.. ودافعت عن رانيا في النقابة والصحافة والإعلام””.

وأضافت شاهين خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إنها تحتقر مواقع السوشيال ميديا، قائلة:” ومالوا لما أسر ناس كتير تافهين وفاضين وقاعدين مستخبين وراء جهاز، ولا أقبل تافهين بيقعدوا ينتقدوا في الناس بيقطعوهم.. أنا بكره السوشيال ميديا”.