شاهدوا.. رقص مثير لـ سارة سلامة و شقيقتها على أنغام “قمرين” لعمرو دياب

كتب امير فتحي في الخميس 3 يناير 2019 12:23 صباحاً -

سارة سلامة و شقيقتها

كل شخص يفضل أن يبدأ العام الجديد مع شخص يحبه ويتمنى بقائه دائما بجانبه.

الممثلة سارة سلامة فضلت الاحتفال بليلة رأس السنة مع شقيقتها، وانتشرت لهما فيديوهات من سهرتهما.



تظهر في الفيديو سارة ترقص مع شقيقتها على أنغام “قمرين” للمطرب عمرو دياب.

على جانب آخر، تشارك سارة سلامة في بطولة فيلم “خلي بالك من اللي جاي” إلى جانب رانيا يوسف ومجدي كامل وصلاح عبد الله وإدوارد وأحمد سلامة ونور فخري وسليمان عيد وعصام كاريكا ومجدي شكري وعلاء زينهم، ومن إخراج عادل الأعصر.

الفيلم هو الإنتاج الأول لرجل الأعمال عريان فهيم الذي يجهز للتواجد سينمائيا بعدة مشروعات سينمائية في الفترة المقبلة بعد أن قرر دخول الساحة الفنية.