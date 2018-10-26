كتب امير فتحي في الجمعة 26 أكتوبر 2018 12:50 صباحاً -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة استقبال مواطنة اردنية وعائلتها لابنتهم الطالبة في مدرسة فيكتوريا والناجية من حادثة البحر الميت. وكان 37 طالبا من المدرسة و7 مرافقين في رحلة الى البحر الميت ، عندما داهمتهم ومواطنين مياه السيول ، ما تسبب بوفاة 18 شخصا وانقاذ 35 آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر… ام تستقبل ابنتها الناجية من حادث البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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