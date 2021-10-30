كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 صباحاً - استنكرت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، ما شهده مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من إطلالات جريئة لبعض الفنانات.
وبسؤالها عن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة، أجابت: “ده مهرجان تشليح، ويتباروا إنهم يعروا جسمهم”.
واعتبرت الفنانة سميحة أيوب أن كل إنسان يمتلك “الحياء” الكافي لردعه عن الظهور بطريقة غير لائقة.
يذكر أن سميحة أيوب تولت إدارة المسرح القومي المصري مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر سميحة أيوب تهاجم مهرجان الجونة: “مهرجان تشليح”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.