سميحة أيوب تهاجم مهرجان الجونة: “مهرجان تشليح”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 صباحاً - استنكرت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، ما شهده مهرجان الجونة السينمائي الدولي، من إطلالات جريئة لبعض الفنانات.

وبسؤالها عن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة، أجابت: “ده مهرجان تشليح، ويتباروا إنهم يعروا جسمهم”.

واعتبرت الفنانة سميحة أيوب أن كل إنسان يمتلك “الحياء” الكافي لردعه عن الظهور بطريقة غير لائقة.

يذكر أن سميحة أيوب تولت إدارة المسرح القومي المصري مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.