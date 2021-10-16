شكرا لقرائتكم خبر عن مصور يحرج رانيا يوسف فى مهرجان الجونة.. شاهد رد فعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى" والذى يشارك فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، بمهرجان الجونة السينمائى، والتقطت عدة صور تذكارية، وأحرجها أحد المصورين بعد أن طالبها برفع الفستان لتلبى طلبه وترد عليه: "وبعدين تقولوا رفعت الفستان".

يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، على ان تقام سجادة حمراء الساعة 5.30 لحضور عرض الفيلم في قاعة بلازا للمؤتمرات.

وشارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19نوفمبر.