رقص نادين نجيم على "آه لو لعبت يا زهر" من مسلسل "صالون زهرة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر حساب منصة "شاهد" عبر موقع "إنستجرام"، مشهد من مسلسل "صالون زهرة"، تظهر فيه بطلة العمل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيب وهي ترقص على أغنية المطرب أحمد شيبة "آه لو لعبت يا زهر".

مسلسل "صالون زهرة" من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من عروض "شاهد" الأولى، وتدور أحداثه حول "زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها".

ويعيد "صالون زهرة" جمع نادين نسيب نجيم بمعتصم النهار، بعدما شكلا ثنائياً أحبه الجمهور في مسلسل "خمسة ونص" قبل نحو عامين.

"صالون زهرة" على "شاهد VIP" اعتباراً من 19 أغسطس، بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وغيرهم.