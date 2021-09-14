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فيديو يغزو مواقع التواصل لأردني يحطم واجهة بنك في عمّان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 3:37 مساءً

عناصر من الشرطة الأردنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أردني غاضب أقدم على تحطيم زجاج أحد البنوك في العاصمة الأردنية عمان.

المواطن الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يحطم بالزجاج الخارجي لفرع البنك قام أيضا بتحطيم الصرافة الآلي وسط ذهول المواطنين في الشارع.

واستمر الأردني الغاضب حتى حطم أجزاء كبيرة من أبواب ونوافذ البنك قبل وصول الأجهزة الأمنية إلى المكان.

من جانبه، ذكر الأمن العام الأردني أن أحد الأشخاص قام بالتهجم على فرع أحد البنوك في منطقة الياسمين في العاصمة إثر خلاف بخصوص معامله بنكية.

وأضاف ” قام المواطن بتكسير زجاج مدخل البنك وتم التحرك على الفور للمكان وضبط الشخص واصطحابه إلى المركز الأمني والتحقيق جارٍ معه”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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