رانيا يوسف بإطلالة جريئة جديدة بالهوت شورت!

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ صورة جديدة لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة جريئة جديدة حيث ارتدت شورت قصيراً جداً مع “بادي” ضيقة.

وكتبت رانيا يوسف تعليقاً على الصورة :”كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل…”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RaniahYousief/status/1436654114235162629?ref_src=twsrc%5Etfw

وكالعادة فقد اثارت الاطلالة الجديدة لرانيا يوسف الجدل بين متابعيها حيث انهالت التعليقات المصوّبة على ملابسها حيث اعتبر البعض أنها مبالغ فيها بين اعتبر آخرون انها تبدو جميلة ومليئة بالأنوثة.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة المصرية رانيا يوسف ترقص إلى جانب الراقصة الروسية جوهرة على أنغام أغنية “بنت الجيران” للفنانين المصريين عمر كمال وحسن شاكوش من إحدى الحفلات.