شاهد .. وعد تثير الغضب بين المتابعين بمقطع فيديو تظهر فيه مشروبات كحولية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السعودية ” وعد ” ظهرت به خلال تواجدها في أحد الفنادق وهي ترقص على أنغام أغنيتها ” أدلع عليك ” .

وأثار مقطع الفيديو استياء المتابعين بسبب ظهور ركن للمشروبات الكحولية داخل الغرفة بالفندق خلفها وهي ترقص .

كما تعرضت لانتقادات من جانب البعض بسبب إطلالتها ورقصها على الأغنية متهمين إياها بعدم مراعاتها لسنها والاستعراض .