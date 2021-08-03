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كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السعودية ” وعد ” ظهرت به خلال تواجدها في أحد الفنادق وهي ترقص على أنغام أغنيتها ” أدلع عليك ” .
وأثار مقطع الفيديو استياء المتابعين بسبب ظهور ركن للمشروبات الكحولية داخل الغرفة بالفندق خلفها وهي ترقص .
كما تعرضت لانتقادات من جانب البعض بسبب إطلالتها ورقصها على الأغنية متهمين إياها بعدم مراعاتها لسنها والاستعراض .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. وعد تثير الغضب بين المتابعين بمقطع فيديو تظهر فيه مشروبات كحولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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