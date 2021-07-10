صورة.. رانيا يوسف بـ”نيولوك جديد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 31 دقيقة

فاجأت النجمة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بنيولوك جديد بلون شعر أحمر ناري، بنشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل “الأنسة فرح” الجزء الرابع والتي تجسد فيها شخصية الأم.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور( انستغرام) صورة لها تظهر بنيولوك جديد من كواليس تصوير مسلسل الانسة فرح الجزء الرابع الذي يعرض عبر منصة شاهد، مستشيرةً جمهورها قائلةً : “إيه رأيكم في النيولوك؟ كواليس تصوير الجزء الرابع مسلسل الآنسة فرح”.

ولاقى النيولوك الذي شاركته رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، رضا الجمهور وأثار الإعجاب، حيث وجده الكثيرون مناسباً للون بشرتها.

وعلقت إحدى المتابعات : “حلو اوي اوي اوي النيولوك ومستنية بفارغ الصبر للجزء الرابع من الآنسة فرح وشخصية ديدا القمر وصاحبة أجمل شخصية مرحة رانيا يوسف بجد بحبك جدا جدا”.

وأكّد البعض أنّ اللون الأسود للشعر، كان أجمل على رانيا يوسف، وطالبها البعض بعدم تغيير لون شعرها مجدداً.

وبدأت الفنانة رانيا يوسف قبل فترة، تصوير أول مشاهدها في أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح، وذلك بعد عودتها من إسبانيا وانتهاء العطلة القصيرة التي قضتها هناك، لتلتحق بتصوير العمل الذي انطلق الأسبوع قبل الماضي بمشاهد جمعت بين أحمد مجدي وهبة عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

والجدير بالذكر ان مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأميركي Jane the virgin وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسي، وهبة داغر، وبسنت النبراوي، ونيرة عارف، وسمر علام، وهاني إبراهيم وإخراج وائل فرج.

كما وتستعد رانيا يوسف لتصوير المشاهد الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل (الحرامي) الذي تقوم ببطولته مع بيومي فؤاد، وأحمد داش، ورنا رئيس، وكارولين عزمي، وعبد الرحمن القليوبي وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

وتواصل رانيا يوسف تصوير مسلسل المماليك الذي تشارك فيه بيومي فؤاد، ومحمد لطفي، ومحمد سليمان، ونانسي صلاح، ورامي غيط، وفيدرا، ودوللي شاهين، وعمر حسن يوسف، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.