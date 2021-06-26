منة فضالي بالمايوه بعد حصولها على الاقامة الذهبية في دبي

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية، منة فضالي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية، قرب حوض السباحة في أحد فنادق دبي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت النجمة المصرية البالغة من العمر (37) عاما، صورة لها مرتدية مايوها أبيض مرقطا باللون الأسود، وهي تجلس على كرسي الاسترخاء الذي يوضع بالعادة قرب بركة السباحة.

This is a Twitter Status ❤️🤍♠️☀️🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/vEX8tunX8a — Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) June 26, 2021

وكانت منة فضالى قد غردت قبل ذلك موجهة الشكر الى حاكم دبي على منحها الاقامة الذهبية حيث قالت: “اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الي صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دوله الامارات العربية المتحده _ حاكم دبي علي راعيته الكريمه للمثقفين والمبدعين الذين آثرو باعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الاقامه الذهبيه ب دوله الامارات العربيه المتحده”.

This is a Twitter Status اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الي صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دوله الامارات العربية المتحده _ حاكم دبي علي راعيته الكريمه للمثقفين والمبدعين الذين آثرو باعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الاقامه الذهبيه ب دوله الامارات العربيه المتحده 🙏🏼🙏🏼🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/cD1pMVQLoi — Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) June 24, 2021

وكانت الفنانة منة قد أعلنت مؤخرا عزمها اللجوء إلى مباحث الإنترنت، بسبب التعليقات المسيئة التي تصلها من بعض المتابعين، وذلك عقب نشرها صورة جديدة ظهرت فيها في حمام السباحة وهي ترتدي المايوه ذاته وقد كشف أجزاء من جسدها.

وقالت فضالي في الفيديو: “انتوا عارفين إننا كفنانين بنتعرض لحاجات مش لطيفة أبداً ومش محترمة خالص، سواء في التعليقات أو الرسائل، وهما بيفتكروا إن إحنا كفنانين مش بنتابع الكومنتات أو الرسائل، لكن أنا بتابع وبردّ على متابعيني لأن دا حقهم عليا”.

وأضافت ” من هنا ورايح أي حد هيكتب كومنت أو هيبعت رسالة مش محترمة أنا هنزلهاله على البروفايل عندي وهبلّغ مباحث الإنترنت وهاخد حقي بالقانون. الموضوع دلوقتي زاد عن حده فعلا”.