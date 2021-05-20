رانيا يوسف تستفز المتابعين بعد مشادة مع شابة فلسطينية على انستغرام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

· شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هجوما حادًا على الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعد ردها بأسلوب غير لائق على شابة فلسطينية على موقع انستغرام.

وتناولت وسائل الإعلام المصرية نشوب أزمة بين رانيا يوسف وشابة فلسطينية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة عبر صفحتها الشخصية على موقع فكتبت لها إحدى المتابعات، “إحنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

هذا التعليق استفز رانيا يوسف وجعلها ترد على تلك المتابعة بأسلوب غير لائق، حيث كتبت رانيا، “بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستغرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي إنتي”.

وتسبب تعليق رانيا يوسف في هجوم كبير عليها من عدد كبير من المتابعين، مما دفعها إلى حذف تعليقها بعد كتابته والهجوم على الفتاة الفلسطينية.