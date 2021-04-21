شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 9.. ريهام حجاج تدفن طفلها حمزة بمغارة الغولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 9 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، باكتشافها مقتل طفلها حمزة بعد وصولها مغارة الغولة، إذ وجدت فجأة الطفل غارقا فى دمائه.





تجلس وردة – رانيا يوسف – مع نجمة – رحاب الجمل – وتقول الأخيرة إنهما لا بد أن يهجرا البلدة لأن مأمونة قادمة لتنتقم، يدخل عليهما شيخ الغفر – أحمد صيام – ويؤكد ضرورة التخلص من مأمونة بقتلها.

تقابل – مأمونة – ريهام حجاج، العمدة الجديد لقرية طماطا، والذى يخبرها أن العمدة سعدون – عمرو عبد الجليل – يريد مقابلتها. وعندما تذهب لمقابلته ينتقل المخرج بتقنية الفلاش باك إلى يوم هروب – مأمونة – ومقتل ابنها حمزة وهى تحفر فى الأرض لدفنه وهى تصرخ باكية.





يجتمع العمدة سعدون – عمرو عبد الجليل – بشيخ الغفر – أحمد صيام – والشيخ المواردى – طارق عبد العزيز – ونجمة – رحاب الجمل – وتحرضهم – وردة – رانيا يوسف بضرورة التخلص من – مأمونة – ريهام حجاج داخل مغارة الغولة خشية أن تذيع أسرارهم بين أهل القرية، ويقرر العمدة الذهاب بنفسه للمغارة لقتلها.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.