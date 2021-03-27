شاهد.. أردني يدهس شابا بطريقة مروعة لأنه طالبه بالتوقف عن “التفحيط”

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

قتل شاب أردني بطريقة وصفت بـ”البشعة” بعد أن أقدم سائق إحدى السيارات على دهسه 3 مرات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في منطقة بيادر وادي السير غري العاصمة الأردنية عمان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة، قائلين “مروع جدا”.

وذكر شهود عيان أن الشاب يوسف صندوقة (في العشرينيات من عمره) كان قد طلب من أحد سائقي السيارات أن يكف عن التفحيط (القيادة بسرعة والقيام بحركات خطرة) أمام منزله.

وقال الشهود إن شجارا دب بين الشابين على ما يبدو مما أغضب السائق ليقوم بدهس صندوقة ثلاثة مرات وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى.

ونقل موقع “رؤيا” المحلي عن مصدر أمني أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر أن الفاعل قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، حيث تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها.