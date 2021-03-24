الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي

المناطق - وكالات

أكدت الولايات المتحدة التزامها الراسخ بالتحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابية، مشيرةً إلى أن تحرير الأراضي في العراق وسوريا كان نقطة تحول مهمة في القتال ضد التنظيم.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم على أن التحالف الدولي لا يزال متحداً في تصميمه على تدمير هذا العدو، وسيواصل جهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وقالت: إنه منذ هزيمة داعش إقليمياً، واصل أعضاء التحالف العالمي الـ83 جهودهم لتعطيل قدرة داعش على التنظيم والتخطيط للهجمات والتجنيد ونشر التطرف على الإنترنت، وأبعدنا قادة داعش الرئيسين وواصلنا ملاحقة من تبقى وتقديمهم إلى العدالة.