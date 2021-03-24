إدانة أممية لانتهاكات إيران لحقوق الإنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، وعدم انصياعها للقانون الدولي.

واستنكر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعدم تطبيقها لقرارات المجلس وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب المجلس في دورته الـ46 المنعقدة في جنيف، عن القلق البالغ إزاء عدم سماح إيران لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد.

إضافة إلى منع المقرر الأممي من القيام بولايته ومهامه التي تم تمديدها لـ6 سنوات بقرار من المجلس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت في قرار سابق، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، تزامنا مع ذكرى قمع الانتفاضة الشعبية احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

وتطرق القرار الأممي الخاص بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لمضايقة الصحفيين، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام.

وطالبت الأمم المتحدة النظام الإيراني باحترام حقوق الأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى إنهاء التمييز العنصري ضد النساء داخل البلاد.