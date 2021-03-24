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فرنسا: على الحوثيين الامتثال للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

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جدة - خالد شويل - أثنت الخارجية الفرنسية في بيان، على المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن، معتبرة قرار الحكومة اليمنية بالانضمام إلى المبادرة قرارا حكيما.

وقال البيان: «على الحوثيين الامتثال للمبادرة لإتاحة استهلال عملية تفضي إلى تسوية الأزمة الراهنة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني».

وأضاف: «تدعو فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار واستهلال المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضم جميع الأطراف، برعاية الأمم المتحدة».


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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