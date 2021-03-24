شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجاليات اليمنية لـ الخليج 365: السعودية حريصة على إيقاف نزيف الدم اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم ورئيس الجالية اليمنية بجدة مهدي النهاري بالمبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن التي ترتكز على مبدأ إيقاف نزيف الدم والمآسي بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

وقال النهاري لـ«الخليج 365»: اعتدنا الكثير من المبادرات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.. وهي مبادرات تصب جميعها في مصلحة الشعب اليمني، مضيفا: المبادرة الجديدة الداعمة لوقف الحرب وفتح مطار صنعاء تدريجيا ما هي الا ترجمة عملية من القيادة السعودية الحكيمة وإثبات حسن النوايا الصادقة.

وأشار إلى أن المبادرة محل تقدير كل اليمنيين في الداخل والخارج، مؤكداً ان رفض المبادرة من قبل أذناب ايران في اليمن وفي المنطقة عموما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعة المارقة ما هي الا عميل ومرتزق مرهون بتنفيذ أجندات إيران في اليمن وفي عموم المنطقة وسوف يقف كل أبناء اليمن صفا واحدا ضد الحوثيين كونهم عملاء مرتهنين أعداء لليمن.

وختم حديثه بالقول: باسم كل اليمنيين نشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يقدمانه لليمن ولليمنيين من دعم سخي وجهود متواصله لفرض لغة الأمن والأمان والاستقرار في عموم اليمن، متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار وأن يجزيها الله خير الجزاء، مع التأكيد أننا نقف جميعا صفا واحدا مع المبادرة السعودية التي جاءت لكي تترجم آمال وتطلعات كل اليمنيين في الداخل والخارج.