مركز الملك سلمان يوزع 257 طناً من السلال الغذائية في مأرب

المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 257 طناً و 442 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مديريات جبل، مراد، الجوبة، العبدية التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 7.213 فرداً.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.