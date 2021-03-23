تركيا: ضبط 3 عناصر من تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت وكالة "الأناضول" بأن قوات الأمن التركية، "ضبطت اليوم الثلاثاء، 3 "إرهابيين من تنظيم غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان بولاية أدرنة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فقد "تم ضبط الإرهابيين الثلاثة في قضاء إسبالا، وبعد توقيفهم تبين عند التحقيقات أنهم مطلوبون للأمن التركي، ليتم تسليمهم لقيادة قوات الدرك (الجندرمة) في الولاية".

وفي وقت سابق، قال متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن اليونان أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء "غولن".

وذكر في بيان أن "أعضاء غولن يتجولون بحرية في اليونان، والمنظمات المدنية التابعة للتنظيم تمارس أنشطة دعم لصالح أعضائها الفارين (من القضاء التركي)".

ودعا أقصوي اليونان إلى تسليم عناصر "غولن"، وتلبية طلبات أنقرة "بتجميد أصولهم المالية ومنع أنشطة التنظيم الترويجية والتمويلية، وإنهاء أنشطة التنظيمات الإرهابية في البلاد".

وتعتبر السلطات التركية الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وتصنف تركيا تنظيم "غولن" بـ"الإرهابي".