شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يحث مجلس الشيوخ على تمرير قانونين للحد من حوادث إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروعي قانون للحد من حوادث إطلاق النار وذلك غداة مقتل 10 أشخاص في ولاية كولورادو خلال إطلاق نار نفذه شاب .



وشدد بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض على ضرورة تمرير مجلس الشيوخ للمشروعين اللذين يتضمنان التدقيق في خلفيات الأشخاص الذين يريدون الحصول على الأسلحة بالاضافة إلى حظر الأسلحة الهجومية.

وكان قد قتل 10 أشخاص بينهم شرطي مساء أمس في إطلاق نار على متجر في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية.