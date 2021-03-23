الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.



وقال الديوان في بيان: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض“.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الراحل؛ حيث غرد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود، عبر تويتر يقول ”بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله، أنتقل إلى رحمة الله بإذن الله، اخوي و حبيبي #بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير إنا لله و إنا اليه راجعون“.

وسرعان ما انهالت التعازي على الأمير عبدالعزيز من أمراء ينتمون للأسرة الحاكمة ومن نخب ثقافية ودينية سعودية بجانب مدونين من مختلف مناطق المملكة.

وينتمي الأمير الراحل بدر بن فهد بن سعود الكبير بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، إلى فرع الأمير سعود الكبير، أحد فروع العائلة الحاكمة التي ينتمي لها آلاف الأمراء، والذي عاش بين عامي 1883-1959.

ويلتقي الأمير الراحل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز عند الأمير فيصل بن تركي آل سعود، جد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

كما أن الأمير الراحل بدر، حفيد ثاني ملوك السعودية، سعود بن عبدالعزيز آل سعود، من ابنته الأميرة نوف.

وشأن غالبية أمراء الأسرة الحاكمة للبلاد، لم يتقلد الأمير الراحل بدر أي منصب رسمي، وظل بعيداً عن الحياة العامة.