شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ نهاية سبتمبر 2020.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 29 سبتمبر الماضي بتسجيلها 8457 إصابة مقارنة بيوم أمس 9284 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا أربعة ملايين و474 ألفا و 610 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا ملحوظا بـتسجيلها 427 حالة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 361 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 95818 حالة وفاة ، وتماثل 10860 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 4 ملايين و 88 ألفا و 45 شخصا.