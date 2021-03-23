شكرا لقرائتكم خبر عن يتم تناوله عبر الفم.. «فايزر» تبدأ التجارب على عقار جديد مضاد لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت شركة فايزر الأمريكية للأدوية، أنها بدأت تجارب سريرية لعقار جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد، وسيكون عبارة عن حبوب يتم تناولها عن طريق الفم والذي يمكن وصفه للمرضى عند أول علامة على الإصابة. وذكرت الشركة أن المرحلة الأولى من التجارب للعقار بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية.

والعقار هو جزء من فئة مثبطات الإنزيم البروتيني، ويعمل عن طريق تثبيط إنزيم يحتاج إليه الفيروس للتكاثر في الخلايا البشرية. وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم مزيداً من التفاصيل حول العقار في السادس من إبريل المقبل.

وقال ميكائيل دولستن كبير المسؤولين الطبيين بشركة فايزر: «الفيروس يتحور بسرعة لذلك من المهم التوصل إلى خيارات علاجية أخرى، لم تظهر أي مشاكل غير متوقعة في الدراسة حتى الآن».

وتخطط شركة فايزر لاستكشاف ما إذا كان الدواء يعمل على حماية الأشخاص الأصحاء الذين تعرضوا لفيروس كورونا، مثل أفراد الأسرة أو رفقاء السكن الذين يعيشون مع شخص، ومن المرجح أن يتم إعطاء الدواء مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.