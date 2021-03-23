شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج تجريبي مضاد لـ«كورونا» يبشّـر بتخفيف العبء عن المستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجموعة الأدوية السويسرية «روش» عن نتائج تجارب سريرية واعدة لمزيج تجريبي من العلاج للمرضى الذين يعالجون في منازلهم، بما يخفف العبء على المستشفيات. فيما قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، إن آلية كوفاكس ستخصص خمسة في المئة من جرعات لقاحات فيروس «كورونا» التي تشتريها «كاحتياطي» للاستخدام في أوضاع إنسانية، في وقت أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ بلادها باتت «في خضمّ جائحة جديدة»، «بسبب تفشّي النسخ المتحوّرة، فيما انتقد وزيرا خارجية روسيا والصين السياسات الغربيّة بشأن اللقاحات، رافضَين الاتهامات الموجهة إلى بلديهما ب«الانتهازية».

قالت مجموعة الأدوية السويسرية «روش»، إن مزيجاً تجريبياً من العلاج يجمع بين عقاري «كاسيريفيماب» و«إنديفيماب»، بالتعاون مع المختبر الأمريكي «ريجينيرن» للمرضى الذين يعالجون في منازلهم يحقق نتائج تجارب سريرية واعدة، وأضافت المجموعة السويسرية في بيان أن البيانات الواردة في دراسة للمرحلة الثالثة من التجارب أظهرت انخفاضاً بنسبة 70 % في حالات الاستشفاء أو الوفيات بين المرضى الذين أصيبوا بالوباء ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

وأوضحت «روش» أن البيانات أظهرت أيضاً انخفاضاً في مدة الأعراض بمقدار أربعة أيام، من 14 يوماً إلى 10 أيام. وتابع المختبر السويسري في البيان أن هذا العلاج التجريبي هو المزيج الوحيد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تحتفظ بفاعليتها ضد النسخ المتحورة من الفيروس.

آلية كوفاكس

من جهة ثانية، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص خمسة في المئة من جرعات لقاحات فيروس «كورونا» التي تشتريها «كاحتياطي» للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس.

وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021. وتهدف آلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

جائحة جديدة في ألمانيا

من جانب آخر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ بلادها باتت «في خضمّ جائحة جديدة»، «بسبب تفشّي النسخ المتحوّرة من فيروس «كورونا» فيها. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقدته في برلين في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالي 12 ساعة مع حكّام ولايات البلاد لتشديد الإجراءات الرامية لمكافحة الوباء: «لدينا فيروس جديد، إنّه أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشّي لفترة أطول بكثير». وقالت ميركل: «الوضع خطِر. عدد الإصابات يتزايد بشكل متسارع، والأسرّة في أقسام العناية الفائقة بدأت تمتلئ مجدداً».

فاعلية الإجراءات

وفي فرنسا، ما زالت الشكوك قائمة بشأن فاعلية الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، يوم السبت، والتي تشبه «حجراً في الهواء الطلق». وقال عالم الأوبئة الفرنسي رينو بيارو: «يجب ألّا نحلم، فلن نشهد تراجعاً سريعاً للوباء»، فيما تعتمد الحكومة الآن أيضاً على افتتاح مراكز كبيرة «لتلقيح الفرنسيين على نطاق واسع» اعتباراً من إبريل/نيسان.

وبدأت كوبا تلقيح 150 ألف عامل صحي بلقاح «سوبيرانا-2» المحلي، و48 ألفاً بلقاحها الثاني «أبدالا»، وهما في المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل الموافقة عليهما.

وفي بريطانيا أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون «بالروح العظيمة» التي أظهرتها بريطانيا في التصدي ل«كوفيد-19»، وذلك بمناسبة مرور سنة على فرض أول إجراءات عزل عام وإغلاق، وقال إن جهود كل فرد سمحت للبلاد ببدء السير «على نهج حذر» نحو تخفيف القيود.

روسيا والصين تدافعان

من جانب آخر، انتقد وزيرا خارجية روسيا والصين، أمس، السياسة التي تنتهجها الدول الغربيّة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، رافضَين الاتهامات الموجهة إلى بلديهما ب«الانتهازية»، ومؤكدَين أنهما لا يسعيان إلّا إلى «إنقاذ الأرواح».

وتأتي هذه التصريحات في خضمّ فترة يسود فيها التوتر بشأن ترخيص اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» في الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن روسيا تتهم بروكسل بإبطاء هذه العملية إرادياً.

وتتهم بروكسل من جهتها موسكو وبكين ب«استغلال اللقاحات لأغراض دعائية». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، خلال زيارة رسمية إلى الصين، إن الغربيين «يحاولون تقديم روسيا والصين على أنهما انتهازيّتان في المجال الذي يُسمّى دبلوماسية اللقاحات. وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق».

من جهته، أكد نظيره الصيني وانغ يي أن «بدلاً من القول إن الصين تنوي انتهاج نوع من دبلوماسية اللقاحات، من الأفضل القول إن الصين تقوم حالياً بعمل إنساني».(وكالات )