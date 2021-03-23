شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعدّل مواعيد الحظر وتوضح ضوابط الحجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل قرار مجلس الوزراء الكويتي بتعديل موعد حظر التجول في البلاد ، حيز التنفيذ الثلاثاء، ليصبح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي، مع السماح لخدمات التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي أن الفترة من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً تعتبر فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية، وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

وأضاف المجلس أنه تمت الموافقة على استثناء الطلبة الكويتيين، وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية من الحجر المؤسسي المقرر على القادمين إلى البلاد شريطة تقديمهم شهادة تثبت التقيد بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة بها.

وأصدر المجلس مجموعة من الضوابط كالتالي:

أولاً : الإجراءات الخاصة بالقادمين إلى البلاد ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت:

يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي الفئات التالية:

-من حصل على جرعتين من اللقاح ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

-من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.

-من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

ثانياً: يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حالة إجراء فحص (PCR) في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.