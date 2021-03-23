شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصري روسي على الحل السياسي لأزمات المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

عقد مسؤولون مصريون وروس جلسة مشاورات سياسية، الثلاثاء، بالقاهرة، حول المسائل متعددة الأطراف، في إطار العلاقات المتميزة، التي تربط الدولتين.

وضم وفد مصر ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير علاء رشدي، فيما رأس نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي فيرشينين، وفد بلاده.

وقالت الخارجية المصرية، إن جلسة المشاورات شهدت تبادلاً للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، بناء على قرارات الشرعية الدولية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، إضافة إلى التطورات الإفريقية، بناء على القرارات الأممية.

كما تناول اللقاء قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وعمليات حفظ السلام، وموضوعات التغير المناخي، إضافة إلى القمة المقبلة لنظم الغذاء.

وقدم الوفد المصري، عرضاً لآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على المواقف المصرية العادلة من هذه المسألة المحورية بالنسبة للأمن القومي المصري.

وأكد الطرفان، خلال المشاورات، عمق العلاقات المصرية الروسية، وأهمية تعزيز التعاون الوثيق في العديد من الأطر الدولية، كما اتفقا على تكثيف المشاورات في كافة المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.