شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر عدم مشاركة جالياته في الخارج بالانتخابات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، عدم مشاركة الجاليات العراقية في الخارج بالانتخابات التي ستُجرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، بينما ألقت القوات الأمنية القبض على 8 إرهابيين، بينهم قيادي في محافظات عدة، وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالإعدام على عنصر بارز بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت المفوضية في بيان صحفي: إن «قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوّت العراقيون في الخارج لمصلحة دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)». وأضافت: إن «المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية؛ أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط». وأشارت المفوضية إلى أن «وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية؛ لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية». وأكدت أن «إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل».

من جهة أخرى، قالت خلية الإعلام الأمني: إن «عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، انفجرت على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، ما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته».

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول: إن «جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة عمليات ناجحة إحداها في إقليم كُردستان، تمكن خلالها فوج السُليمانية من القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بالجرم المشهود في حلبجة بناء على معلومات استخبارية»، كما أكد «القبض على عُنصرين من «داعش» في مخمور والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية». وتابع: إن «جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من القبض على ما يُسمى (أمني قاطع العظيم) والإرهابي (أبو ياسر) مع أحد مُرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد»، مشيراً إلى أن «الجهاز اختتم سلسلة عملياته بالقبض على إرهابي من غربي بغداد»، لافتاً إلى أن «عدد الذين تم القبض عليهم من قبل الجهاز بلغ 8 إرهابيين».

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: إن «محكمة جنايات صلاح الدين / الهيئة الثانية قد أصدرت ستة أحكام بالإعدام إلى جانب حكمين بالسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر «داعش» في صلاح الدين بموجب قانون الارهاب».