شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للمنفي: فتح السفارة الفرنسية في طرابلس الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة طرابلس،اعتباراً من الإثنين القادم، فيما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الانتخابات المقررة نهاية العام وسبل تجاوز عراقيل إجرائها بمواعيدها المحددة،في حين، أكد نائبه حسين القطراني، انتهاء مرحلة الانقسام.

وعقد ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً بقصر الإليزيه،مساء أمس الثلاثاء،مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،الذي يزور باريس في أول زيارة خارجية له رفقة نائبه موسى الكوني.

وقال ماكرون،إنه يجب دعم الأمن والسلام في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كل المنطقة.

وأضاف:»هدفنا الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا».

وتابع ماكرون:»مسؤوليتنا أن نعمل على منع الدول التي تملك أجندة لزعزعة الأمن في ليبيا».

وأشار إلى أن بلاده ستساعد في إعادة السيطرة على الحدود الليبية بمساعدة الدول الحدودية.

من جانبه قال المنفي:»نشكر فرنسا على الدعم لإعادة الاستقرار في ليبيا».

وأشار إلى أن أول خطوات هذا الدعم هو فتح السفارة أبوابها في ليبيا.

دعم أوروبي

في وقت سابق أمس، أكدت ألمانيا دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لاستكمال العملية السياسية وإخراج المرتزقة نهائياً من البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي،عبد الله اللافي،مع السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، في طرابلس.

الدبيبة يبحث عراقيل الانتخابات

من جهة أخرى،بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الانتخابات المقررة نهاية العام وسبل تجاوز عراقيل إجرائها بمواعيدها المحددة.

جاء ذلك في لقاء جمع الدبيبة،أمس الثلاثاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن اللقاء ، ناقش احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

وأكد الدبيبة، دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها ، مشدداً على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة، لتتمكن المفوضية من إجراء الاقتراع في مواعيده المحددة.

إلى ذلك،أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية حسين القطراني، انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية، وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع ليبيا.

وقدم القطراني في كلمته خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة الحكومة المؤقتة ببنغازي الشكر لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني والوزراء على ما قدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة ليبيا.

وترأس القطراني أمس، وفداً حكومياً، لإجراء مراسم التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة.

اجتماع أعضاء ملتقى الحوار

على صعيد آخر،تعقد البعثة الأممية في ليبيا بعد غدٍ الجمعة،اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وبينت البعثة في تغريدة لها بموقع «تويتر» أن الاجتماع الذي سيعقد عبر الاتصال المرئي سيركز على «آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق كما سيقوم المبعوث الأممي يان كوبيش أيضاً بإطلاع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن».

تفكيك ميليشيات الككلي بالقوة

وتوقع مصدر ليبي مطلع في طرابلس ل«سكاي نيوز عربية»، نشوب قتال عنيف بين الميليشيات في غرب البلاد، بسبب تجاوزات أمنية قامت بها ميليشيات المدعو عبد الغني الككلي في مدينة ككلة، أسفرت عن مقتل شاب.

وأكد المصدر، أن قادة الميليشيات الرئيسية عقدوا اجتماعاً، أمس الأول الاثنين، واتفقوا على إصدار أمر بتفكيك ميليشيات الككلي، وإذا لم يمتثل للأمر سيتم تنفيذه بالقوة.

(وكالات)