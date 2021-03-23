شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام الصراع بين نتنياهو وخصومه في الانتخابات الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه الإسرائيليون، أمس الثلاثاء، للتصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي بعد أن فشلت 3 انتخابات سابقة في تحقيق ذلك. وقبل انتهاء عملية الاقتراع، لم تكن الصورة واضحة وسط تكهنات بأن النتائج النهائية لن تختلف عن سابقتها. وحذر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أن جولة انتخابات رابعة للكنيست تمس بثقة الجمهور بالديمقراطية، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الإدلاء بصوته، أنه «بحاجة إلى الفوز بمقعدين إضافيين من أجل تشكيل حكومة يمين مستقرة»، بينما حذر وزير الجيش رئيس حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، مما سيحدث في إسرائيل حال فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست.

وانتهت عمليات الاقتراع في الانتخابات الثلاثة الماضية دون حسم الأغلبية لصالح طرف محدد، كما انهارت حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها للخروج من ذلك المأزق السياسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعبر نتنياهو عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع أمس هذه «الأخيرة»، في ضوء الصراع المحتدم مع خصومه.

أزمة سياسية مطولة

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد، قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات إن الانتخابات قد تفرز «حكومة ظلام»، في حين أوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، أن النتائج الرسمية لن تصدر قبل يوم الجمعة، وأن ذلك يعود إلى التعقيدات التي فرضتها جائحة كورونا على العملية الانتخابية.

وأدلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بصوته، معرباً عن قلقه على الديمقراطية في إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية المطولة.

وتابع: «أنا أصوت للمرة الأخيرة كرئيس، لكن أيضاً كمواطن...انتخابات رابعة في غضون عامين، تضر بثقة الجمهور».

تمثيل العرب

وفي الجهة العربية، أدلى رئيس «القائمة العربية الموحدة»، منصور عباس، بصوته في ساحة مدرسة ببلدة المغار، مسقط رأسه، معرباً عن «تفاؤله» باحتمال تجاوزه العتبة الانتخابية. وصرح للصحفيين قائلاً: «نحن نسعى لتمثيل فعال للعرب الإسرائيليين...تمثيل يمكن أن يؤثر على صنع القرارات».

وأضاف: «كل حزب يأمل في أن يكون في السلطة، قد سعى للتواصل مع حزبه في الأسابيع الماضية..إنهم يفحصون ليروا موقفنا..ليس لدينا إجابة حاسمة، لكننا سنطرح مطالبنا».

وعما إذا كان سينضم إلى نتنياهو في الحكومة المقبلة، أجاب عباس: «أي طرف يتوجه إلينا، سنعمل معه، لا أستبعد هذا الاحتمال». وأشار حزبا «القائمة المشتركة» و«إسرائيل بيتنا» إلى أن هناك نقصاً في أوراق الاقتراع في بعض المراكز.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، بأن «معطيات التصويت في البلدات البدوية في النقب، أشارت خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء عملية الاقتراع، إلى تسجيل إقبال أفضل نسبياً، قياساً بالانتخابات السابقة. ولفتت «مكان» إلى أن «نسبة التصويت تجاوزت ال10% بصورة عامة، وال15% في بعض مراكز الاقتراع، وأن إشكالات فنية برزت في عدد من المراكز مما أدى تأخير فتحها».

وفي الأثناء، قال وزير الجيش بيني غانتس في تغريدة في حسابه على «تويتر»: «نخوض صراع بقاء من أجل منظومة العدالة والديمقراطية في إسرائيل».

وأضاف أن نتنياهو سيعين حال فوزه وزيراً للعدل من رجال «الكهنوت»، في إشارة لتحالف نتنياهو زعيم حزب «الليكود»، مع الأحزاب الدينية المتشددة. (وكالات)