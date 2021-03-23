شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: على الولايات المتحدة حظر الأسلحة الهجومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية بعد عملية إطلاق نار جديدة أوقعت عشرة قتلى في متجر في كولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال الرئيس الديمقراطي من البيت الأبيض:«لست في حاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل، ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك».

وأكد أنه: «يمكننا حظر الأسلحة الهجومية والبنادق ذات المخازن العالية السعة في هذا البلد مرة جديدة»، مذكراً بأن الكونغرس سبق أن تجاوز انقساماته للمصادقة على حظر لمدة عشر سنوات على الأسلحة الهجومية عام 1994.

وتابع بايدن: «لقد أنجزت ذلك عندما كنت عضواً في مجلس الشيوخ. لقد مرّ ذلك». وكان بايدن آنذاك رئيساً للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وأضاف: «لقد كان قانوناً لأطول فترة. وأدى إلى وقف عمليات القتل الجماعي هذه. يجب أن نفعلها مرة أخرى».

وأقدم رجل مسلح يبلغ 21 عاماً عصر أمس الأول الإثنين على قتل عشرة أشخاص بينهم شرطي داخل متجر في مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية بعد أقل من أسبوع من عملية قتل خلالها ثمانية أشخاص في أتلانتا في ولاية جورجيا، ما أثار دعوات ملحة إلى اتخاذ تدابير لضبط انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر بايدن أن قانون حظر الأسلحة الهجومية هو: «من أفضل الأدوات التي لدينا الآن لمنع عنف الأسلحة.. على مجلس الشيوخ المصادقة على هذا القانون فوراً. دعوني أقول ذلك مرة أخرى: يجب على مجلس الشيوخ الأمريكي، وآمل أن يكون هناك من يصغي إليّ ليصادق على الفور على مشروعَي قانونين أقرهما مجلس النواب يسدّان الثغرات في نظام التحقق من السوابق».