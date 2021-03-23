شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضرب فندق المنتخب الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت استعدادات فرنسا لأولى مبارياتها في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام أوكرانيا لضربة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفندق الذي اعتاد الفريق الوطني أن ينزل فيه قبل المباريات، ما أضطره للبقاء في معسكره التدريبي الثلاثاء.

وعشية انطلاق مبارياته ينزل منتخب فرنسا عادة في فندق جراند أوتيل في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن إستاد فرنسا الدولي لكن بطل العالم سيبقى الآن في كليرفونتين التي تبعد بأكثر من ساعة عن الإستاد بعد إصابة عدد من موظفي الفندق بفيروس كورونا.

وقال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي: «نحاول التأقلم مع الظروف بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في الفندق كان من الصعب البقاء هناك. المقر التدريبي ليس قريباً من الإستاد لكننا نشعر بالراحة في كليرفونتين».

وتستهل فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم الأربعاء أمام أوكرانيا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً قازاخستان والبوسنة وفنلندا.

واكتسح منتخب فرنسا نظيره الأوكراني 7-1 ودياً في اكتوبر الماضي، لكن منافسه كان يعاني وقتها تفشي فيروس كورونا ولم يكن في استطاعته اللعب بأفضل تشكيلة في باريس.

وقال ديشامب محذراً لاعبيه: «لن نواجه المنافس ذاته. أوكرانيا فريق قوي جداً من الناحية الفنية ويجيد الاستحواذ على الكرة واللعب على الجناحين».

وفازت أوكرانيا على ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم في اكتوبر.

وتحل فرنسا بعد ذلك ضيفة على كازاخستان يوم الأحد قبل مواجهة البوسنة في 31 مارس.