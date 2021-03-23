شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتضامن ونواب يشاركون بيوم الخير بدار التربية للرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رفقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى "يوم الخير" بدار التربية للرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة .

حضر يوم الخير، الدكتور رضا حجازى نائباً عن وزير التربية والتعليم، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب حسام المندوه عن دائرة بولاق الدكرور، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.

خلال كلمته، أبدى وزير الشباب والرياضة سعادته بتنظيم مثل هذه القوافل الخيرية لابناءنا فى الوطن، مثنياً على دور كافة المؤسسات الوطنية التى تعمل لخير الوطن لصالح أبناءه، لافتاً إلى أن هذا التواجد يعبر عن الشكل الجديد الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى سعادتها بتواجدها وسط أهل الجيزة فى دور التربية للرعاية الاجتماعية لتقديم الخير لأهلنا ودعم الفئات غير القادرة، دعماً وانطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب من أجل العمل على تنمية مستدامة حقيقية فى كافة القطاعات.

فيما قال محافظ الجيزة: "واجب علينا أن نقدم الخير لأهلنا، ونشكر القائمين عليه وعلى هذه الاحتفالية".

وتضمن يوم الخير توزيع 3 آلاف بطانية لأيتام المدارس الحكومية، و50 جهاز تعقيم، والمواد الخام اللازمة لـ50 مدرسة حكومية، بالإضافة إلى توزيع 50 جهاز عروسة لغير المقتدرين، وعدد من الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم، وعدد من المنح الدراسية لأبناء الشهداء.